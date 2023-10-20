Ozon запускает процедуру добровольного делистинга с Nasdaq

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ozon запускает процесс добровольного делистинга своих американских депозитарных расписок (ADS) с биржи Nasdaq, сообщила компания. Соответствующее уведомление компания направила американской бирже.

Решение принято на фоне того, что компания исчерпала "все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге". "У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена", - заявили в Ozon.

В августе спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о принудительном делистинге акций Ozon с американской биржи; оно должно быть утверждено на совете директоров Nasdaq. После этого будет определена окончательная дата делистинга ADS Ozon с Nasdaq.

В пятницу Ozon сообщил, что до 30 октября планирует подать в SEC форму 25F, запускающую процедуру добровольного делистинга (решение об исключении акций Ozon из биржевого списка Nasdaq вступит в силу не ранее, чем через 10 дней после этого).

Когда решение о делистинге вступит в силу, Ozon намерен подать форму 15F, чтобы прекратить регистрацию своих акций в США (после этого обязательства компании по предоставлению отчетности в SEC будут приостановлены; само решение вступит в силу спустя 90 дней).

Торги ADS Ozon на Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 года, 15 марта 2023 года Nasdaq уведомил о намерении провести делистинг акций Ozon.

После делистинга с Nasdaq бумаги Ozon продолжат обращаться на Мосбирже и Международной бирже Астаны.

Кроме того, в сентябре компания подала в ЦБ РФ проспект своих ADS для получения первичного листинга на Мосбирже. Ожидается, что процесс регистрации будет завершен в IV квартале 2023 года.