Россельхознадзор снял запрет на поставки курятины с трех белорусских предприятий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял ограничения на поставки в Россию продукции с трех птицеперерабатывающих предприятий Белоруссии и одного предприятия Казахстана, сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что речь идет о РДСУП "Белоруснефть-Особино", производственном цехе "Новоселки" РДСУП "Белоруснефть-Особино" и производственной площадке при д. Дворище ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в Белоруссии, а также АО "Усть-Каменогорская птицефабрика" в Казахстане.

В Россельхознадзоре отметили, что "продукция будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля".

"Решение принято по результатам анализа материалов, направленных уполномоченными в области ветеринарии органами Белоруссии и Казахстана, информации о проведенной работе по устранению несоответствий, послуживших причиной ограничений, а также принятию превентивных мер для предотвращения повторных выявлений", - говорится в сообщении.