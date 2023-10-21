Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Россельхознадзор снял запрет на поставки курятины с трех белорусских предприятий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял ограничения на поставки в Россию продукции с трех птицеперерабатывающих предприятий Белоруссии и одного предприятия Казахстана, сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что речь идет о РДСУП "Белоруснефть-Особино", производственном цехе "Новоселки" РДСУП "Белоруснефть-Особино" и производственной площадке при д. Дворище ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в Белоруссии, а также АО "Усть-Каменогорская птицефабрика" в Казахстане.

В Россельхознадзоре отметили, что "продукция будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля".

"Решение принято по результатам анализа материалов, направленных уполномоченными в области ветеринарии органами Белоруссии и Казахстана, информации о проведенной работе по устранению несоответствий, послуживших причиной ограничений, а также принятию превентивных мер для предотвращения повторных выявлений", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября

Ozon запускает процедуру добровольного делистинга с Nasdaq

Бывшую казахстанскую "дочку" Сбербанка может купить инвестор из Катара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });