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Специалисты РФ и Белоруссии будут вместе проверять зарубежных поставщиков сельхозпродукции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты из России и Белоруссии будут вместе работать над расширением рынков сбыта сельхозпродукции, а также проводить общие инспекции зарубежных предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции в страны ЕАЭС, сообщает Россельхознадзор.

Об этом договорились руководитель службы Сергей Данкверт и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь.

"Отдельной темой переговоров стал вопрос взаимного открытия рынков для сельскохозяйственной продукции двух стран и проведение совместных инспекций зарубежных предприятий, заинтересованных в поставках товаров на территорию стран-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Также они говорили о необходимости межведомственной научно-исследовательской работы. В связи с этим запланирован визит белорусских коллег на подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" для обмена опытом.

Россельхознадзор назвал Белоруссию крупнейшим импортером российской свинины: в 2023 году из России в республику поставлено 77,3 тысячи тонн. Кроме того, по данным ФГИС "Аргус-Фито", в Белоруссию экспортируются корма и кормовые добавки, рыба и морепродукты, арбузы. Белоруссия, в свою очередь, отправляет в Россию молочную продукцию, мясо птицы, говядину, рыбную продукцию и морковь.

Белоруссия ЕАЭС Россельхознадзор Сергей Данкверт ФГИС "Аргус-Фито" Иван Смильгинь
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