Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг Греции до "BBB-" с "BB+", благодаря чему рейтинг страны вернулся на инвестиционный уровень впервые более чем за десятилетие.

Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Фискальные показатели Греции активно укрепляются после существенной консолидации бюджета, - отмечается в сообщении. - Благодаря стремительному экономическому восстановлению, правительство Греции неоднократно перевыполняло собственные целевые бюджетные показатели, несмотря на постепенный рост социальных расходов".

Греческое правительство ожидает, что экономика страны вырастет на 2,3% в 2023 году и на 3% - в 2024 году. Это значительно лучше, чем ожидаемый рост ВВП большинства европейских стран.

О доверии инвесторов к греческой экономике свидетельствует тот факт, что доходность 10-летних государственных облигаций Греции сейчас более чем на 50 базисных пунктов ниже, чем показатель для аналогичных бумаг Италии. Спред является рекордным в истории.

20 октября S&P подтвердило рейтинги Италии на уровне "BBB", на одну ступень выше, чем у Греции.

SP Global Ratings Греция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

S&P снизило рейтинги Греции

S&P снизило рейтинги Греции

Новости

Brent подешевела до $91,12 за баррель

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });