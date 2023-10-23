S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг Греции до "BBB-" с "BB+", благодаря чему рейтинг страны вернулся на инвестиционный уровень впервые более чем за десятилетие.

Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Фискальные показатели Греции активно укрепляются после существенной консолидации бюджета, - отмечается в сообщении. - Благодаря стремительному экономическому восстановлению, правительство Греции неоднократно перевыполняло собственные целевые бюджетные показатели, несмотря на постепенный рост социальных расходов".

Греческое правительство ожидает, что экономика страны вырастет на 2,3% в 2023 году и на 3% - в 2024 году. Это значительно лучше, чем ожидаемый рост ВВП большинства европейских стран.

О доверии инвесторов к греческой экономике свидетельствует тот факт, что доходность 10-летних государственных облигаций Греции сейчас более чем на 50 базисных пунктов ниже, чем показатель для аналогичных бумаг Италии. Спред является рекордным в истории.

20 октября S&P подтвердило рейтинги Италии на уровне "BBB", на одну ступень выше, чем у Греции.