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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Форум ВТБ "Россия зовет!" впервые с 2019 года пройдет в очном формате

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционный форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики", сообщил организатор форума - ВТБ.

Участниками форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии "и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество", говорится в сообщении.

Форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года, в его работе неизменно принимает участие Владимир Путин. Последний раз очно мероприятие прошло в 2019 году, в следующие два года из-за пандемии коронавируса использовался онлайн-формат. В прошлом году форум не состоялся.

ВТБ
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