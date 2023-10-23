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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Мираторг" за девять месяцев удвоил производство кормов для домашних животных

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов России, за девять месяцев произвел более 26 тыс. тонн кормов для домашних животных, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в его пресс-релизе.

Производство налажено в Курской области. Ассортимент включает продукцию 130 наименований. В настоящее время к запуску готовится линейка паштетов для кошек и собак.

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Завод по производству кормов для домашних животных аттестован для экспорта продукции в 66 стран мира. В настоящее время поставки идут в 12 стран.

В пресс-релизе подчеркивается, что конкурентным преимуществом продукции "Мираторга" для домашних питомцев является то, что она изготавливается из мясного сырья агрохолдинга, что позволяет контролировать производство на всех этапах и гарантировать качество.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг
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