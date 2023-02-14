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Британцы увеличат расходы на подарки домашним животным ко Дню святого Валентина

Британцы увеличат расходы на подарки домашним животным ко Дню святого Валентина
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Без малого четверть (23%) британцев планирует в 2023 году сократить расходы на подарки в День святого Валентина своим любимым, но планы экономить не распространяются на подарки домашним животным, показал опрос банка Barclays.

27% опрошенных сказали, что купят подарок домашним питомцам, и в среднем планируют потратить 7 фунтов ($105,9) - на 15 фунтов больше, чем в 2022 году. 35% опрошенных хозяев животных признались, что потратят больше на подарок питомцу, чем на подарок партнеру по отношениям.

Чаще всего британские домашние животные получают ко Дню святого Валентина корм (57%), игрушки (44%), а также одежду и аксессуары (29%).

Авторы опроса выделили основные способы сэкономить на подарках. Так, 16% опрошенных заранее оговорили с партнером максимальную стоимость подарков, а 15% решили вовсе отказаться от взаимных презентов и вместо этого потратить деньги на совместный досуг.

47% респондентов проведут праздник дома за просмотром фильма или сериала, причем 26% из них указали инфляцию главной причиной, почему они не пойдут в ресторан. Рост цен не отпугнул от посещения ресторана 31% опрошенных, хотя каждый десятый их них признался, что в 2023 году выбор будет сделан в пользу более бюджетного места, чем в прошлом.

Около 10% планируют воспользоваться скидками на подарки, и столько же - купить цветы в супермаркете вместо похода к флористу. В 2022 году выручка продавцов цветов в День святого Валентина была почти в шесть раз выше среднего показателя продаж за день.

Великобритания Barclays День святого Валентина
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