"Мираторг" планирует вложить 7,2 млрд руб. в два проекта в Курской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг" намерен в текущем году реализовать два инвестпроекта в Курской области, сообщила пресс-служба компании.

"Ближайшие планы развития связаны со строительством селекционно-семеноводческого центра по производству гибридов первого поколения кукурузы и подсолнечника с объемом инвестиций 4 млрд рублей, запустить который компания планирует в 2024 году", - говорится в сообщении АПХ.

Другой крупный инвестпроект – реконструкция пункта по промышленной переработке животного сырья. В рамках проекта планируется утроение производства продукции пункта – влажных кормов. Компания инвестирует в проект до 3,2 млрд рублей

По информации компании, в регионе на площадках "Мираторга" в настоящее время работает почти 8 тыс. человек, что на 13% больше, чем годом ранее. В связи с увеличением мощностей и запуском третьей смены на мясохладобойне, а также с открытием новых предприятий к 2025 году количество рабочих мест возрастет до 9,7 тыс. человек.

Компания сообщила также, что мясохладобойня, действующая в Октябрьском районе, по итогам 2023 года поставила на экспорт продукцию в 25 стран мира, среди которых как государства Таможенного союза и СНГ, так и Северной Африки, Юго-Западной и Восточной Азии.

Активы "Мираторга" в Курской области включают в себя роботизированную мясохладобойню, а также комбикормовый завод, производство кормов для домашних животных, площадки по разведению и выращиванию свиней, зерновые компании, ферму по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для получения розовой телятины, ветсанутильзавод и овцеводческий комплекс. В 2023 году на территории Октябрьского района был введен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр мощностью 27,4 тыс. тонн семенного посадочного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в год, а также заводы по глубокой переработке побочной продукции свиноводства (свиной мукозы) и по производству желатина.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.