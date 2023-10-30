Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,9%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник подрос вслед за выросшей вечером в пятницу нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, хотя в понедельник цены на сырье корректируются вниз (Brent просела ниже $90 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,9%, при этом лидируют в росте бумаги золотодобывающих компаний на фоне выросших цен на золото (выше $2000 за унцию).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3233,09 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1088,33 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 93,54 рубля (-0,58 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,1% "префы"), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), OZON (-0,1%), бумаги "НЛМК" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" подросли акции ПАО "Инарктика" (+1,1%, до 982 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании, ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг "Инарктики" составит менее 2% годовых. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023 года. Собрание, на котором планируется рассмотреть эту рекомендацию, намечено на 29 ноября.

Мнения аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне вероятно, что повышение ставки ЦБ РФ в пятницу, а также дешевеющая нефть будут негативно сказываться на российском рынке. "Не исключаем, что индекс сегодня может вновь опуститься к отметке 3200 пунктов. В то же время поддержать рынок могут акции внутренних сегментов с низким долгом. Среди них выделим акции "Магнита", X5, "МосБиржи", а также "Юнипро" и "Мосэнерго"", - отмечают эксперты.

Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводов для роста рынка акций широким фронтом пока не видно.

Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу до 15% годовых оказалось довольно неожиданным для участников рынка, которые ожидали вдвое меньшего подъема. Индекс МосБиржи отреагировал на вердикт регулятора локальным падением, но к закрытию пятницы потери были отыграны. В то же время негативный эффект от высокой ставки продолжит оказывать воздействие на рублевые активы, считает эксперт.

Исходя из риторики ЦБ РФ, почти складывается уверенность, что высокие ставки денежного рынка пришли надолго. Поэтому от акций компаний с повышенной долговой нагрузкой стоит избавляться. Прежде всего, это относится к девелоперам и компаниям высоких технологий. В выигрыше будут эмитенты с большим объемом "кэша" на счетах, который они будут размещать под повышенные проценты. Среди таких компаний безусловное лидерство стоит отдать "Мосбирже", от акций которой ожидается обновление максимумов, а также "Интер РАО" и "Юнипро".

Лучше рынка в понедельник могут быть акции золотодобытчиков на фоне ухода котировок золота выше $2 тыс. за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по нефти Brent расположена около $87 за баррель.

В целом негативный эффект повышения ключевой ставки ЦБ, укрепляющийся рубль и удешевление нефти будут способствовать умеренной коррекции рынка акций в понедельник, считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США в пятницу индексы акций S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5-1,1%, причем второй обновил минимум с конца марта; подрос Nasdaq Composite (+0,4%).

Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные операции. Повышенные геополитические риски умерили желание инвесторов держать акции вплоть до выходных, отмечают специалисты по стратегии, на которых ссылается MarketWatch.

Кроме того, рынок оценивал вышедшие в пятницу статданные, показавшие снижение индекса потребительского доверия в США в октябре до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63 пунктов, и эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали его пересмотра. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, октябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Тем временем, по данным Минторга США, доходы населения в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.

В свою очередь, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Рынок в среднем прогнозировал подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core - ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,7%).

Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после скачка вечером в пятницу на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $89,39 за баррель (-1,2% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,28 за баррель (-1,5% и +2,8% в пятницу).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI – на 2,9%.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.