Объем госзакупок в РФ за девять месяцев 2023 года вырос на 11%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Госзаказчики за девять месяцев текущего года заключили 2,4 млн контрактов на 8,5 трлн рублей, что соответственно на 12% и на 11% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применений закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Сохраняется тенденция увеличения общего количества и совокупного стоимостного объема контрактов, заключенных по результатам осуществления закупок (на 12% и 11% соответственно)", - отмечает ведомство в опубликованном документе.

Немногим более 60% контрактов (1,5 млн штук на 5,3 трлн рублей) было заключено по результатам проведения конкурентных закупок. При этом 23% контрактов (585 тыс. контрактов на 3,3 трлн рублей) оформлено по результатам несостоявшихся закупочных процедур.

Еще 29% контрактов (727 тыс. штук на 2,5 трлн рублей) было заключено с едпоставщиками. Это на соответственно 12% и на 32% больше аналогичного показателя прошлого года.

"Учитывая вышеуказанный общий рост количества и стоимостного объема всех заключенных контрактов, стоит отметить, что доля количества контрактов, заключенных с единственным поставщиком в общем стоимостном объеме контрактов не изменилась и составила 29%, а доля их стоимостного объема увеличилась незначительно (в пределах 5%)", - отмечают в Минфине.

Из отчета министерства следует, что в текущем году более чем в два раза выросло число госконтрактов, заключенных с едпоставщиками на основании временных (антисанкционных - ИФ) решений региональных органов власти - почти 20 тыс. контрактов на 750 млрд рублей. Годом ранее таких контрактов было 9 тыс. на 690 млрд рублей.

Также в отчетном периоде значительно, в 40 раз, выросло число контрактов, заключенных по результатам закупок в так называемых "электронных магазинах" ("закупки с полки"). Если за 9 месяцев 2022 года было оформлено всего 250 таких контрактов на 400 млн рублей, то в этом году через "электронные магазины" прошло 10,2 тыс. контрактов на 3,8 млрд рублей.

Такой рост использования этого способа закупок объясняется, в частности, новыми нормами, регламентирующими правила "закупок с полки". Сам механизм электронного магазина в рамках 44-ФЗ появился с 1 апреля 2021 года. До недавнего времени "закупки с полки" были мало востребованы госзаказчиками из-за процедурных и регламентных ограничений (например, из-за требования об использовании только Каталога товаров, работ, услуг для описания закупаемого товара). Во втором квартале текущего года часть ограничений была снята - объем одной закупки в электронном магазине был увеличен до 5 млн рублей, а общий предельный объем таких контрактов в год - до 100 млн рублей.

В отчетном периоде выросло также число расторгнутых контрактов. Так, если за 9 месяцев прошлого года было расторгнуто 527 тыс. контрактов на 1,3 трлн рублей, то за 9 месяцев текущего года - 559 тыс. контрактов на 1,47 трлн рублей. Около 95% таких контрактов (86% в стоимостном выражении) не состоялись по соглашению сторон, а оставшиеся расторгнуты либо в одностороннем порядке, либо по решению суда.

Также в отчете министерства указывается, что за 9 месяцев 2023 года госзаказчики разместили немногим более 1,7 млн извещений о проведении закупок. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоимостной объем этих закупок снизился на 2,7%, до 7,5 трлн рублей.

При этом в очередной раз выросла доля региональных заказчиков - до 60% от общего числа извещений и до 50% от их общего объема. Годом ранее на их долю приходилось 57% извещений и 47% стоимости. На долю федеральных и муниципальных заказчиков пришлось соответственно 27,1% (27,7% годом ранее) и 22,7% (25,3%).

Из всех этих закупок состоявшимися были признаны только 813 тыс. на общую сумму 2,48 трлн рублей. Это соответственно на 15,7% и на 11% больше, чем годом ранее.

Несостоявшимися были названы 843 тыс. закупок на 4,3 трлн рублей против 806 тыс. извещений на 4,6 трлн рублей за 9 месяцев прошлого года. При этом по результатам 584 тыс. несостоявшихся закупок (их объем составил 3,3 трлн рублей) были заключены контракты.

"В отношении несостоявшихся закупок наблюдается незначительное увеличение их количества (на 4%) при одновременном снижении стоимостного объема таких закупок (на 6%), - говорится в отчете Минфина. - При этом по результатам несостоявшихся закупок контракт заключен в 69% случаев, что составляет 77% стоимостного объема всех несостоявшихся закупок. Наиболее распространенной причиной признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) остается подача единственной заявки на участие в закупке (68%)".

Кроме того, в 10 раз выросло число отмененных закупок - до 502 тыс. с 48,7 тыс. за 9 месяцев прошлого года. При этом объем отмененных закупок незначительно уменьшился - до 429 млрд рублей с 440 млрд рублей.

Объем экономии по результатам госзакупок, проведенных за 9 месяцев текущего года, составил 322 млрд рублей. Годом ранее госзаказчики сэкономили на закупках 264 млрд рублей.

В отчетном периоде в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) было внесено 8,5 тыс. реестровых записей. Из них 1,3 тыс. записей об уклонении поставщиков от заключения контракта и 7,2 тыс. записей о неисполнении (ненадлежащем исполнении) контракта.

На конец III квартала текущего года в РНП включено 23,9 тыс. (24 тыс. годом ранее) записей в отношении 10,1 тыс. поставщиков (10,7 тыс.).

На конец отчетного периода в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) была включена информация о 736,7 тыс. поставщиках (640 тыс. годом ранее). Из них 81% - субъекты малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (28% от общего числа поставщиков). В этом году в закупках приняли участие только 26,5% поставщиков, зарегистрированных в ЕРУЗ.