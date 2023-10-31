Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк вслед за движением ключевой ставки повысил ставки по вкладам, максимальная доходность составила 14%.

"Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам - максимальная теперь составляет 14%", - прокомментировал решение директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, чьи слова приводятся в сообщении.

Как говорится в сообщении крупнейшего банка страны, повышена доходность по СберВкладу, вкладам "Лучший %" и "Управляй+". Максимальную ставку - 14% годовых - предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев. В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода.

Подписчики СберПрайм+ по вкладу "Лучший %" могут получить надбавку в один процентный пункт (независимо от срока депозита), так же как и по СберВкладу.

Как сообщалось, совет директоров Банка России в минувшую пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15%.