Fix Price в III квартале нарастил выручку на 6,3%, чистую прибыль - на 6,4%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Выручка Fix Price в III квартале выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 66,1 млрд рублей, увеличившись на 6,3% год к году. Оптовая выручка также увеличилась - на 6%, до 8,4 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) снизились на 2,8% на фоне эффекта высокой базы прошлого года. Покупательский трафик сократился на 5,1%, в то время как средний чек в III квартале вырос на 2,5%.

Валовая прибыль увеличилась на 11%, до 25,2 млрд рублей. Валовая маржа выросла до 33,9% с 32,4% в III квартале 2022 года.

Скорректированная EBITDA выросла на 8%, до 14,2 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 19% против 18,7% годом ранее.

Чистая прибыль возросла на 6,4%, достигнув 7,4 млрд рублей.

Капитальные затраты в III квартале составили 1,6 млрд рублей (2,1% от выручки) против 1,8 млрд рублей (2,6% от выручки) годом ранее. Снижение показателя объясняется сокращением инвестиций в строительство распределительных центров и смещением планов открытий новый магазинов в сторону IV квартала.

В III квартале сеть приросла на 123 магазина (net, с учетом закрытий).

Торговая площадь сети выросла на 13,1%, до 1,335 млн кв. м на конец сентября.

"В дальнейшем мы намерены продолжить активную экспансию сети, соблюдая баланс роста и прибыльности. Несмотря на то, что план открытий в отчетном периоде был несколько смещен в сторону более высокодоходного четвертого квартала, годовой прогноз по чистым открытиям на уровне 750 магазинов остается неизменным", - приводятся в сообщении слова гендиректора Fix Price Дмитрия Кирсанова.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме РФ компания работает в восьми странах за рубежом. На конец сентября сеть объединяла 6 162 магазина, в том числе 5 476 собственных и 686 франчайзинговых. В РФ работало 5 537 магазинов, в том числе 4 966 собственных.