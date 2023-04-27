Fix Price в I квартале нарастил выручку на 5,2% до 65,9 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Выручка Fix Price в I квартале выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 58,1 млрд рублей, увеличившись на 4,9% год к году. Оптовая выручка выросла на 7,6%, до 7,8 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) снизились на 5,1% на фоне эффекта высокой базы прошлого года. Покупательский трафик сократился на 8,8%, в то время как средний чек в I квартале вырос на 4,1%.

Скорректированная EBITDA в I квартале составила 11,4 млрд рублей (в I квартале 2022 года Fix Price не раскрывал финансовые показатели), маржинальность по EBITDA – 17,4%.

Компания получила валовую прибыль в размере 22 млрд рублей, валовую маржу 33,3%. Компания также не приводит динамику по показателю, однако отмечает, что маржинальность увеличилась за счет эффективного управления ассортиментом и товарными категориями, а также положительного воздействия укрепления рубля на себестоимость импортной продукции.

Чистая прибыль в отчетном периоде составила 5,9 млрд рублей.