Fix Price вышел на рынок Армении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Оператор магазинов фиксированных цен Fix Price вышел на рынок Армении, открыл первую точку в Ереване, сообщила компания.

Fix Price планирует развивать сеть в стране и откроет второй магазин в ближайший месяц. Магазины в Армении стали частью франчайзинговой сети Fix Price.

Армения стала девятой страной присутствия Fix Price. В январе 2023 года, Fix Price вышел на рынок Монголии.

Всего по франшизе, согласно данным на 15 мая 2023 года, работают 653 торговые точки во всех странах присутствия Fix Price (Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Монголия, Армения), а вся сеть на эту же дату насчитывает 5,92 тыс. точек.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. В 2022 году выручка компании по МСФО составила 277,6 млрд рублей, EBITDA - 54,2 млрд рублей, чистая прибыль - 21,4 млрд рублей.