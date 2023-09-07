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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Fix Price во II квартале увеличил выручку на 0,9% до 69,8 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Выручка Fix Price во II квартале выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 62 млрд рублей, увеличившись на 1,1% год к году. Оптовая выручка снизилась на 0,8% до 7,8 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) снизились на 7,9% на фоне эффекта высокой базы прошлого года и сохраняющейся макроэкономической неопределенности. Покупательский трафик сократился на 9,6%, в то время как средний чек в II квартале вырос на 1,8%.

Финансовые показатели компания раскрыла за I полугодие.

Так, валовая прибыль увеличилась на 3,8% до 45,15 млрд рублей. Валовая маржа выросла до 33,3% с 33% в I полугодии 2022 года.

Скорректированная EBITDA снизилась на 7,3% до 24,1 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 17,8% против 19,7% в I полугодии 2022 года.

Чистая прибыль выросла в 3,9 раз, достигнув 19,65 млрд рублей.

Fix Price
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