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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Brent торгуется у $88 за баррель

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером во вторник, трейдеры ждут данных о недельной динамике запасов в США.

К 17:46 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,63%), до $88 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые фьючерсы на январь прибавляют в цене $0,7 (0,81%) и стоят $87,05 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,89%), до $83,04 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) в 20:30 по Москве вторника опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 27 октября. Эксперты в среднем ожидают их рост на 1,601 млн баррелей, отмечает Trading Economics. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго США.

Ожидания увеличения американских резервов остаются в тени опасений в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа.

"Вероятность сокращения поставок нефти с Ближнего Востока сохраняется, и, если это произойдет, цены на нефть поднимутся до годовых пиков, а возможно, и выше, - говорит аналитик PVM Тамаш Варга. - До этого момента, однако, существенного скачка цен ждать не стоит".

API Brent WTI Израиль США Ближний Восток
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