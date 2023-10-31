Нефть дорожает после обвала накануне, Brent торгуется у $87,8 за баррель

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник, слабо восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составила $87,81 за баррель, что на $0,36 (0,41%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $3,03 (3,4%) - до $87,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,47 (0,57%) и составили $82,78 за баррель. По итогам прошлой сессии они потеряли $3,23 (3,8%) - до $82,31 за баррель.

Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.

"Отсутствие перебоев глобальных поставок, а также признаки некоторого снижения спроса на нефть в Азии позволили ценам на нефть упасть", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Но нельзя забывать, что дефицит на мировом рынке нефти сохраняется, и мы не можем допустить перебоев поставок, так что снижение цен может оказаться краткосрочным", - добавил он.