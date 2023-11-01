Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в среду после падения по итогам прошлого месяца и предыдущей сессии.

К 8:17 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,27%), до $85,25 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,33 (1,5%) - до $85,02 за баррель. Фьючерсы на декабрь, чей срок обращения истек с закрытием рынка накануне, подешевели на $0,04 (около 0,1%) - до $87,41 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,12 (0,15%), до $81,14 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $1,29 (1,6%), до минимальных с 28 августа $81,02 за баррель.

По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в плюсе.

Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику позднее в среду.