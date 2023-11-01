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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

"Газпром нефть" ищет в Китае партнеров для сбыта водорода

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" объявила тендер, итогом которого должны стать услуги технического консалтинга по поиску китайских партнеров в области сбыта водорода на рынке КНР.

Как сообщается в материалах компании, она рассчитывает, что консалтинг ей будет оказан не позднее конца апреля 2024 года. Также "Газпром нефть" надеется на организацию нескольких встреч с потенциальными китайскими партнерами как в России, так и в КНР.

В рамках тендера компания ставит задачу анализа потенциальных потребителей низкоуглеродного водорода в Китае (список компаний, их планы по наращиванию использования низукоуглеродного водорода в горизонте 2026-2030 годов и т.д.). Кроме того, победитель тендера должен будет разработать целостное предложение "Газпром нефти" для клиентов из КНР, включая сценарии переговоров.

В идеале подрядчик должен довести НК до подписания соглашения о намерениях по приобретению водорода с клиентом в стране, но это условие не входит в число гарантированных услуг.

Договор по тендеру заключается в российских рублях.

В пресс-службе "Газпром нефти" "Интерфаксу" сказали, что в 2023 году на VIII Восточном экономическом форуме компания заключила меморандум о намерениях с дочерним обществом ГК "Росатом", "Н2 Чистая Энергетика" и "Н2 Тех" по проекту производства низкоуглеродного водорода в Сахалинской области. Объем выпуска может составить 36,5 тысячи тонн в год с перспективой роста после 2030 года. Производство будет ориентироваться как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Газпром нефть Росатом Китай
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