"Тинькофф" претендует на включение в перечень экономически значимых организаций

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний группы "Тинькофф" в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), его в сентябре направил Владимир Потанин, президент группы "Интеррос" – крупнейшего акционера TCS Group. Об этом рассказал источник "Интерфакса". Наличие обращения подтвердили в Минэкономразвития, которое аккумулирует заявки на включение в перечень.

По словам источника, обращение касается сразу девяти компаний группы, среди которых в том числе АО "Тинькофф Банк" и АО "Тинькофф Страхование".

В пресс-службе Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщили, что обращение еще рассматривается.

Включение в перечень, в частности, позволяет через суд временно - до конца 2024 года - приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранной холдинговой компании (ИХК), например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также статус ЭЗО у компании позволяет российским бенефициарам, которые владеют ею через ИХК, получить акции и доли в прямое владение через суд, а также перейти на прямую выплату дивидендов.

Формирование перечня ЭЗО началось в правительстве РФ после вступления в силу 470-ФЗ в августе 2023 года, пока не сообщалось о включении в него компаний. На получение статуса ЭЗО могут рассчитывать соответствующие ряду условий компаний (выручка, штат, наличие статуса системно значимой кредитной организации), в которых иностранным структурам из "недружественных" юрисдикций (иностранные холдинговые компании, ИХК), либо владельцам из таких стран принадлежат не менее 50%.

Однако последнее требование может стать препятствием для включения в перечень некоторых компаний группы "Тинькофф", говорит источник, упоминая "Тинькофф Центр разработки" и МФК "Т-Финанс". В них доля иностранных владельцев, по его словам, менее 50%.

Головной компанией Тинькофф банка является TCS Group, основной акционер которой с долей 35% – компания "Интеррос" Владимира Потанина, выкупившая акции у основателя банка Олега Тинькова в апреле 2022 года.

В начале марта глава банка Станислав Близнюк говорил "Ведомостям", что TCS Group рассматривает вариант редомициляции с Кипра, не уточняя, какую юрисдикцию для переезда группа изучает. С того момента TCS не раскрывала какую-либо информацию на эту тему.