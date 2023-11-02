Прямое владение российскими ЭЗО станет доступно и для нерезидентов РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов предложила расширить круг лиц, которые могут получить в прямое владение акции и доли в российских экономически значимых организациях (ЭЗО), которые сейчас принадлежат им через иностранные холдинговые компании (ИХК) в "недружественных" юрисдикциях. Эта опция станет доступна и для не являющихся гражданами РФ или российскими резидентами лиц, но для них в отличие от граждан РФ и резидентов процедура не будет обязательной.

Соответствующий законопроект (№475202-8) внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых сенаторы Андрей Клишас, Николай Владимиров, депутаты Сергей Гаврилов, Дмитрий Вяткин и другие.

Они предлагают скорректировать вступивший в силу 4 августа 2023 года закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот закон наделил правительство компетенцией формировать перечень ЭЗО, а российских бенефициаров этих компаний – правом через суд получить акции и доли в прямое владение либо передать это право другому гражданину РФ или российскому юрлицу.

Действующая редакция закона предусматривает обязанность вступить в прямое владение акциями, долями ЭЗО для граждан РФ или ее резидентов, которым эти компании сейчас принадлежат через цепочку иностранных холдинговых структур.

Законопроект наделяет правом воспользоваться аналогичной опцией и косвенно владеющих ЭЗО лиц, которые не являются гражданами РФ или ее резидентами. Однако, если получившее в прямое владение акции, доли в ЭЗО лицо будет соответствовать "признакам иностранной холдинговой компании", то его корпоративные права в ней могут быть приостановлены, говорится в законопроекте.

Законопроект отводит российским бенефициарам три месяца, иностранным – четыре для направления в ЭЗО документов для перехода на прямое владение ее акциями, долями. Срок отсчитывается с момента получения извещения от ЭЗО о решении суда о приостановке корпоративных прав ИХК в ЭЗО.

Если в отведенный срок российские бенефициары не представят необходимые документы, то ЭЗО должна будет в течение 10 рабочих дней уведомить об этом Росфинмониторинг, а тот – выдать российским бенефициарам предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.

Неисполнение этого предписания будет чревато для граждан штрафами от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, говорится в другом внесенном в Госдуму этими же авторами законопроекте (№475201-8).

Также законопроект предусматривает, что согласование сделок с властями и соблюдение ряда обязательных корпоративных процедур станет необязательным при переходе на прямое владение акциями и долями ЭЗО. В частности, не будет требоваться получение согласия Банка России на приобретение акций или долей ЭЗО, которая является кредитной или другой финансовой организацией. Также можно будет обойтись без согласия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ или федерального антимонопольного органа.