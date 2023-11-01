УАЗ добавит к цене автомобилей у дилеров плату за подорожавшую доставку

Кроме этого, с 1 ноября можно заказать машину напрямую на заводе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Ульяновский автозавод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") вводит компенсацию своих расходов на возросшую стоимость доставки автомобилей при их продаже через дилерские центры, но предоставляет возможность заказа машин напрямую на заводе, сообщила пресс-служба "Соллерс".

Отмечается, что с 1 ноября компания будет включать в прайс-лист при продаже автомобилей 50 тыс. рублей в качестве частичной компенсации логистических расходов, при этом официальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) всех моделей бренда остается без изменений.

"Во второй половине текущего года УАЗ столкнулся с резким и неуправляемым удорожанием тарифов на логистические услуги, в результате чего с начала 2023 года стоимость затрат на транспортировку готовой продукции по территории России увеличилась более чем вдвое", - говорится в сообщении.

Компания называет эту меру вынужденной и информирует, что у клиентов УАЗа "останется возможность приобретать автомобили без дополнительных расходов", и с 1 ноября можно заказать машину напрямую на заводе.

"В зависимости от варианта оснащения и установленного оборудования автомобиль будет готов к выдаче в Ульяновске через 3-6 месяцев с момента размещения заказа и продан по РРЦ", - говорится в сообщении.

Источник, знакомый с ситуаций на рынке, сообщил "Интерфаксу", что кризис, связанный с перевозкой легковых автомобилей российских автозаводов обусловлен сокращением парка автовозов после ухода иностранных перевозчиков, дефицитом водителей, а также резко возросшим объемом параллельного импорта автомобилей.

"Российские автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на вывоз готовой продукции", - сказал собеседник агентства.

Ульяновский автозавод (выпускает автомобили УАЗ) является ключевым активом группы "Соллерс".