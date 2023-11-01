Минэнерго заявило, что время снятия запрета на экспорт топлива еще не определено

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго анализирует ситуацию с ценами и объемами производства топлива для возможности снятия запрета на экспорт топлива из страны, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Эта тема в работе, анализируем ситуацию и с ценами, и с объемами, и с производственными показателями. Мы должны быть готовы ко всем решениям, но время (снятия запрета - ИФ) еще не определено", - подчеркнул он.

Шульгинов подтвердил также переговоры о возможном изменении индикативных балансов по поставкам нефтепродуктов - эти объемы не подпадают под запрет.

"У нас постоянно идут запросы об увеличении или снижении индикативных балансов, в частности, сегодня обсуждали с Узбекистаном, Кыргызстаном, по разным нефтепродуктам", - отметил он.

С 21 сентября в России действует запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключение сделано для поставок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

6 октября был разрешен экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного ДТ. Экспорт бензина пока запрещен полностью.

В настоящее время правительством следит за наполнением рынка зимним дизтопливом - в качестве превентивных мер рассматривался возможный запрет экспорта авиакеросина. Пока нефтяные компании пообещали увеличить производство дизтоплива до уровня, который позволяет пока не вводить запрет на экспорт авиатоплива.