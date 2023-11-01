Шульгинов заявил о паузе в переговорах по тарифу за транзит нефти через Белоруссию

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры об увеличении тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии "пока на паузе", заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Как сообщалось, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" уведомило ПАО "Транснефть" о желании увеличить тарифы в 1,8 раза. "В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Беларуси "Гомельтранснефть Дружба" предложило ПАО "Транснефть" повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через республику на 84%. Увеличение удельного тарифа на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии планируется с $0,91 до $1,67 за 100 тонно-километров, в направлении Украины - с $1,14 до $2,09 за 100 тонно-километров (ткм)", - пояснял представитель "Гомельтранснефть Дружба". На предприятии подчеркивали, что предлагаемые белорусским оператором тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию Белоруссии ниже тех, что установлены операторами Украины и Казахстана.

Шульгинов в июне заявлял, что предложение Белоруссии о повышении тарифа на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" не очень устраивает Россию.

"Мы будем обсуждать этот вопрос. Там сейчас поставки идут больше в Германию и Польшу, но, все равно, мы должны определить справедливый и экономически обоснованный тариф", - заявил он.

"Поставки там сейчас идут в Германию по северной ветке, мы их согласовываем. Отгрузок российской нефти там сейчас нет. Совокупные объемы наращиваются каждый месяц, в первую очередь, Германией. Мы ежеквартально смотрим, сколько нефти может пропустить трубопроводная система", - добавил Шульгинов.

"На год согласована поставка 1,2 млн тонн (из Казахстана - ИФ), то есть по 100 тыс. тонн в месяц. Казахстан в дискуссии не участвует, потому что трубопровод не их. Казахстан может уже потом принимать решение больше или меньше качать", - пояснял министр.

По данным "Гомельтранснефть Дружбы", "Укртранснафта" с 1 января 2023 года подняла удельный тариф на транзитную транспортировку нефти через Украину в направлении Венгрии и Словакии с $3,5 до $4,3 за 100 ткм. Также "Укртранснафта" запланировала двухэтапное повышение тарифа с 1 июня 2023 года до $5,4 за 100 ткм, с 1 августа 2023 года - до $6,6 за 100 ткм.

"Казтрансойл" решил увеличить с 1 июля этого года тариф на перекачку нефти по магистральным нефтепроводам в целях экспорта за пределы Казахстана с $1,97 до $2,27 за 100 ткм, отмечала белорусская компания.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба", в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ. С 1 февраля 2023 года тарифы на прокачку нефти увеличены на 9%.

Ранее сообщалось, что "Гомельтранснефть Дружба" ожидает двукратного падения прокачки нефти в 2023 году. В 2022 году прокачка по системе магистральных нефтепроводов на территории Белоруссии снизилась на 7,3% - до 49,6 млн тонн. В 2021 году предприятием было транспортировано 53,5 млн тонн нефти, в 2020 году - 61,5 млн тонн против 63 млн тонн в 2019 году.