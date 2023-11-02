"МТС" возобновила переговоры о продаже своей башенной инфраструктуры

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" возобновило переговоры о продаже своей башенной компании, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящий момент обсуждаются несколько вариантов реализации актива. Так, один из источников сообщил о возможности оптимизации путем передачи башенной инфраструктуры в АФК "Система" (владеет 42,09% оператора) для дальнейшей продажи. Другой источник утверждает, что актив может быть продан консорциуму инвесторов, среди которых также будет "Система". Параметры сделки при таком сценарии пока не определены.

В декабре 2022 года МТС завершила реорганизацию путем выделения башенного бизнеса в ООО "Башенная инфраструктурная компания".

Ранее в компании заявляли, что отказа от идеи продажи башенной инфраструктуры нет, планируется заняться этим в дальнейшем - после стабилизации ситуации на финансовых рынках. Изначально МТС планировала завершить создание "башенного" юрлица в начале 2022 года, а в I полугодии 2022 года - продать актив. На конец 2021 года в портфеле МТС было около 23 тыс. башен.

Первоначально претендентов на башенную инфраструктуру, по данным газеты, было два: Kismet Capital Group Ивана Таврина и "Сервис-Телеком", которая может купить актив в партнерстве с Газпромбанком.