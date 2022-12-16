МТС завершила выделение башенных активов в отдельную компанию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" завершило реорганизацию в форме выделения ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК), говорится в сообщении оператора.

Запись об эом внесена в ЕГРЮЛ 16 декабря 2022 года. Гендиректором ООО "БИК" стал Александр Теремецкий, который ранее работал в "Мегафоне", в том числе возглавлял его башенную "дочку" - ПБК.

Решение выделить башенную инфраструктуру в отдельное юрлицо - ООО "БИК" - акционеры МТС приняли 30 сентября 2021 года.

Изначально МТС планировал завершить создание "башенного" юрлица в начале 2022 года, а в I полугодии 2022 года - продать актив. На конец 2021 года в портфеле МТС было около 23 тысяч башен.

В апреле "Коммерсант" со ссылкой на источники писал, что МТС отложит продажу башенного бизнеса на неопределенный срок на фоне изменения общеэкономической ситуации.

Однако МТС не отказывается от идеи продажи башенной инфраструктуры в дальнейшем - после стабилизации ситуации на финансовых рынках, говорила в октябре директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова.

В декабре 2021 года "Вымпелком" первым среди российских операторов продал свой башенный бизнес. "Мегафон" в октябре 2021 года договорился с Kismet Capital Group Ивана Таврина о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов принадлежащей оператору "Первой башенной компании", а также и компании "Вертикаль".