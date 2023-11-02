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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Сбербанк пока не планирует проводить IPO дочерних компаний

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк пока не намерен проводить IPO дочерних компаний, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов.

Он отметил, что сейчас активизировался процесс публичных размещений акций различных компаний на рынке. "Мы на самом деле, конечно, видим этот бум. И мы, как важный участник финансового рынка и часто как соорганизатор этих выпусков, мы его поддерживаем. Для нас, конечно, очень важно, чтобы финрынок развивался и больше эмитентов из разных отраслей присутствовали на нем и имели возможность привлекать капитал и средства на развитие не только в форме кредитов либо своей чистой прибыли, но и в рамках выпуска акций - выхода на рынок. Это, конечно, очень улучшает состояние рынка в целом", - сообщил Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг.

"Что касается именно наших планов, то в настоящий момент у нас таких планов нет", - ответил он на вопрос, не планирует ли Сбербанк в 2024-2025 годах выводить дочерние компании на IPO.

"У нас есть акции Сбера на рынке, и мы считаем, что этого достаточно для того, чтобы нас справедливо оценивали. Для этого нет необходимости делать IPO каких-то отдельных компаний", - заявил финдиректор.

Сбербанк
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