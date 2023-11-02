Сбербанк объяснил, почему активно не развивает кредитование в юанях

Это связано с тем, что на рынке недостаточно свободной ликвидности в этой валюте

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк пока кредитование компаний в юанях не развивает из-за отсутствия достаточного объема свободной ликвидности в этой валюте, фокусируется на рублевых кредитах, сообщил на теле-конференции вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"По юаням в целом ситуация в третьем квартале в лучшую сторону не поменялась. Мы видим, что весь рост кредитного портфеля корпоративных клиентов и в третьем квартале, и за 9 месяцев на 100% сформирован за счет рублевого бизнеса, то есть мы в настоящий момент активно бизнес в иностранных валютах, в том числе юанях, не развиваем", - сказал он.

"Это связано, прежде всего, с тем, что на российском рынке сегодня нет достаточной свободной ликвидности в юанях, которую можно было бы на стабильной основе использовать для развития кредитования. На наш взгляд, эта ситуация касается не только Сбера, но и сектора в целом. До тех пор, пока эта свободная ликвидность не появится, ожидать изменения ситуации не стоит. Мы будем фокусироваться именно на рублевом бизнесе", - объяснил Скворцов.

Он подчеркнул, что эта ситуация позитивно отражается на процентных доходах и чистой процентной марже.

"Это один из факторов, почему наша процентная маржа выросла и в третьем квартале, и почему мы даем такой позитивный прогноз на конец этого года", - подчеркнул он.

Чистая процентная маржа Сбербанка в III квартале 2023 года по МСФО выросла до 6% на фоне роста ставок в экономике и улучшения структуры баланса.

Банк повысил прогноз по чистой процентной марже на 2023 год до более 5,8% с выше 5,5% ранее.

Сбербанк за 9 месяцев 2023 года увеличил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 21,9% - до 22,7 трлн рублей (рост портфеля за III квартал составил 9,2%).