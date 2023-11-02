ЦБ по итогам 2023 года ждет профицита ликвидности в диапазоне до 0,9 трлн рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Банк России скорректировал прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2023 года и теперь ждет профицит в диапазоне от нуля до 0,9 трлн рублей, следует из итогового документа основных направлений денежно-кредитной политики (ОНДКП) на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Прежняя версия проекта документа, опубликованная в сентябре, предполагала на конец года структурный баланс ликвидности в диапазоне от профицита 0,7 трлн рублей до дефицита 0,2 трлн рублей.

Регулятор сохранил прогноз прироста объема наличных денег в обращении по итогам 2023 года на уровне 2,5-3 трлн рублей.