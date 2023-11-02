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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Объем торгов драгметаллами на "Мосбирже" в октябре обновил рекорд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в октябре 2023 года составил 63,76 млрд рублей, сообщила биржа. Это на 28% больше, чем в сентябре, в 6 раз больше, чем в октябре прошлого года, и является абсолютным рекордом.

В натуральном выражении объем торгов золотом в октябре составил 10,7 тонны (против 8,3 тонны в сентябре и 3,2 тонны в октябре прошлого года), серебром - 14,3 тонны (против 12,2 тонн и 4,5 тонны соответственно).

Всего за 10 месяцев объем торгов драгметаллами на бирже составил 361,58 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц.

Московская биржа
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