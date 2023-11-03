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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Минфин с 8 ноября направит на покупку валюты/золота по бюджетному правилу 29,6 млрд руб. в день

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

По общему объему покупки в ноябре приблизятся к максимальным цифрам за всю историю этих операций, которые были в феврале прошлого года (634,7 млрд рублей). Ежедневный объем также станет вторым после рекорда в январе 2022 года - 36,6 млрд рублей.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в семь раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября составило 37,8 млрд руб.

Минфин РФ
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