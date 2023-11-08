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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года
Фото: "Интерфакс"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Банк России объявит о возобновлении регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и о реализации отложенных покупок валюты во второй половине ноября - начале декабря, сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас обсуждаем эти решения, и как я уже раньше говорила, мы об этом объявим до начала следующего года - может быть, во второй половине ноября - начале декабря - о том, как будут проводится эти операции в следующем году", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis.

Минфин в августе перешел от продаж к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. ЦБ заявил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на рынке в рамках зеркалирования этих операций.

Решение о возобновлении Банком России операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, отмечал ранее регулятор. Отложенные покупки валюты могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

Минфин РФ с 7 августа по 6 сентября планировал направить на покупку валюты 40,5 млрд рублей (ежедневный объем покупок - 1,8 млрд рублей), с 7 сентября по 5 октября - 276,2 млрд рублей (ежедневный объем - 13,2 млрд рублей), с 6 октября по 7 ноября - 398,7 млрд рублей (ежедневный объем - 18,1 млрд рублей), с 8 ноября по 6 декабря - 621,1 млрд рублей (ежедневный объем покупок - 29,6 млрд рублей).

ЦБ продолжил продавать валюту на рынке в рамках зеркалирования операций по инвестированию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом регулятор с 14 по 22 сентября 2023 года временно увеличил объем ежедневных операций на фоне погашения суверенных еврооблигаций объемом $3 млрд. Всего за этот период ЦБ продал валюту на 150 млрд рублей (ежедневный объем продаж составлял 21,4 млрд рублей).

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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