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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей в день

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам валюты/золота в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем с 7 августа по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. При этом данные операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не "зеркалирует" на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления "зеркалирования" Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 279,12 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа составило минус 2,96 млрд руб.

Минфин РФ
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