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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Цена нефти Urals в ноябре составила $72,84 за баррелль, дисконт вырос до 12,37%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре 2023 года сложилась в размере $62,89 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($78,32) она снизилась на 19,7%, сообщил Минфин.

В ноябре средняя цена нефти составила $72,84 за баррель, что выше, чем в ноябре 2022 года ($66,47 за баррель), на 9,58%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в ноябре составила $83,12 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 12,37%.

В октябре дисконт составлял порядка 10,5%, то есть в ноябре он по сравнению с октябрем вырос на 1,87 процентного пункта.

Brent Urals Минфин
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