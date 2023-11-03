Глава ФРБ Ричмонда назвал охлаждение рынка труда позитивным фактором

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Замедление темпов роста числа рабочих мест в экономике США в октябре является долгожданным сигналом нормализации ситуации на американском рынке труда, заявил CNBC глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин.

Он не стал отвечать на вопрос, завершила ли, по его мнению, Федеральная резервная система цикл ужесточения политики. Дальнейшие действия Федрезерва будут зависеть от динамики инфляции, делать прогнозы на следующее заседание слишком рано, сказал Баркин.

"Данные, которые мы увидели сегодня, говорят о постепенном охлаждении рынка труда, - отметил Баркин. - Я думаю, это как раз то, чего хотят видеть те, кто не хотел бы дальнейшего повышения ставки ФРС. Давайте посмотрим, что будет дальше с инфляцией".

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 150 тысяч, сообщило Минтруда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 180 тысяч. По пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тысяч, а не на 336 тысяч, как было объявлено ранее.

Уровень безработицы в США в октябре составил 3,9% против 3,8% в сентябре, обновив максимум с января прошлого года.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в октябре выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца, до $34 в час. В годовом выражении повышение составило 4,1% и было минимальным с июня 2021 года. В сентябре первый показатель увеличился на 0,3%, а второй - на 4,3%.

Ранее на этой неделе Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% и пообещал придерживаться осторожного подхода к дальнейшему изменению курса политики.

Последнее в этом году заседание ФРС пройдет 12-13 декабря.