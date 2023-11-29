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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Президент ФРБ Ричмонда не исключил нового повышения ставки ФРС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США еще может повысить процентные ставки, сказал на мероприятии телеканала CNBC президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин.

В ответ на вопрос о возможности очередного подъема ставок Баркин заявил, что этого не исключает.

Он также отметил, что скептически относится к тезису о плавном движении инфляции к целевым 2%.

"Я абсолютно за. Было бы здорово, если бы она снизилась [до этого уровня]. Но я по-прежнему в числе тех, кто еще сомневается на этот счет", - сказал Баркин.

Рост цен будет устойчивее, чем хотелось бы, и говорить о снижении ставок преждевременно, заявил он. По его словам, компании по-прежнему будут как минимум пытаться поднимать цены.

ФРБ Атланты прогнозирует, что инфляция в США к концу 2024 года замедлится до 2,5%, а к 2025 году приблизится к 2%. Федрезерв еще может достичь своей цели по инфляции, но путь к ней может оказаться непростым, отметил на сайте регионального банка его президент Рафаэль Бостик.

ФРБ Атланты также ожидает, что в четвертом квартале темпы роста американского ВВП снизятся до 2% с 5,2% в третьем квартале, а в следующем году будут чуть выше 1%.

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