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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ведомства подготовят проект изменения нормативной базы реализации топлива на АЗС, который разрешит продажу премиальных сортов дизельного топлива только при наличии базового, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах марафона "Знание. Первые".

По его словам, соответствующая проблема была выявлена по итогам рассмотрения ситуации с высокими ценами на топливо в одном из регионов РФ.

"Начали разбираться, а там высокие цены - на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле. Я поручил, чтобы подготовили изменение в нормативную базу, устанавливающее требование продавать на заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека", - сказал Новак.

Ранее Новак сообщал, что на конец октября средняя цена дизельного топлива на АЗС по стране составила 63 руб./литр.

Александр Новак
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