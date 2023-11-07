Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой "фишек"

Индексы МосБиржи и РТС изменились в пределах 0,1%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $84 за баррель) после роста накануне; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3236,6 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1103,3 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 92,35 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), OZON (+0,3%), бумаги Сбербанка (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник продолжит колебания в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне возможно небольшое снижение индекса, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов. Существенных факторов, которые позволили бы российскому рынку продолжить подъем пока не наблюдается.

Акции Сбербанка вплотную приблизились к пикам текущего года, также неплохо прибавили в цене акции ВТБ, которые полностью отыграли потери предыдущей недели. В минувшую пятницу появились сообщения о том, что СД "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды и произвести сплит акций. На этом фоне бумаги компании начали корректироваться. Однако снижение бумаг может в скором времени прекратиться - выплата дивидендов является позитивным фактором, как и сплит акций. Коррекция последних дней выглядит как необходимая пауза после того, как с 11 октября бумаги "Норникеля" прибавили 12%, отметил Головинов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, начало недели для рублевых активов выдалось оптимистичным, однако во вторник внешний фон ухудшился, нет уверенности в продолжении роста акций и рубля.

Накануне повышенным спросом пользовались акции нефтянки, но во вторник из-за негативной динамики нефти можно ожидать легкой коррекции по большинству из них. Не исключено, что лучше рынка могут быть привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые откликнутся на снижение курса рубля. Бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" торгуются на сильных сопротивлениях и вряд ли смогут их пробить в условиях дешевеющей нефти.

На верхней границе боковика от начала августа находится Сбербанк. Нужны какие-нибудь драйверы для пробоя этой преграды и движения бумаги в район 295 руб. за штуку. Например, ими могут быть новости о реализации планов Минфина РФ изъять в бюджет "сверхдоходы" госбанков через повышенные дивиденды, отмечает Антонов.

В США накануне индексы выросли на 0,1-0,3%, Nasdaq (+0,3%) завершил ростом седьмую сессию подряд.

Трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок, пишет Trading Economics.

Инфляция в Штатах замедлится до целевого показателя Федрезерва в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. При этом ставка американского ЦБ на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых достаточно высока, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук в понедельник отметила, что американские банки, бизнес и население находятся в достаточно хорошем финансовом положении. "На мой взгляд, наш финансовая система гораздо устойчивее, чем в середине 2000-х", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка. Вместе с тем руководство центробанка внимательно отслеживает признаки стресса в финансовой системе, добавила Кук.

На этой неделе рынок ждет новых выступлений представителей ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций после ралли накануне (японский Nikkei просел на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Давление на рынок оказывают данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объема китайского экспорта в октябре, а также решение Резервного банка Австралии (RBA) возобновить подъем ставки.

RBA повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1% по итогам заседания во вторник. Это первый подъем ставки с июля. RBA удерживал ставку неизменной на предыдущих четырех заседаниях.

"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад", - заявила глава RBA Мишель Буллок, слова которой приводятся в сообщении ЦБ.

Согласно прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.

Экспорт из КНР в прошлом месяце сократился на 6,4% в годовом выражении - до $274,83 млрд, говорится в опубликованном во вторник сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее значительное снижение - на 3,3%. В сентябре показатель уменьшился на 6,2%. Китайский экспорт падает уже шесть месяцев подряд на фоне слабого зарубежного спроса.

Объем импорта в октябре неожиданно вырос на 3%, до $218,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,8%. В сентябре импорт упал на 6,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены также корректируются вниз после небольшого подъема накануне на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $84,22 за баррель (-1,1% и +0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $79,91 за баррель (-1,1% и +0,4% накануне).

Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило в воскресенье саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.