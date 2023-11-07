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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Акционеры Совкомбанка одобрили выплату 5 млрд рублей дивидендов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании одобрили решение направить на выплату дивидендов 5 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, говорится в сообщении кредитной организации.

На одну обыкновенную акцию будет выплачено чуть больше 0,25 рубля.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 13 ноября 2023 года.

Чистая прибыль Совкомбанка в I полугодии 2023 года по РСБУ достигла 58,6 млрд рублей, тогда как в 2022 году она составляла 14,2 млрд рублей, в 2021 году - 45,8 млрд рублей.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, сейчас не раскрывает состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

Совкомбанк
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