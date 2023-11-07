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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $83,99 за баррель

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $84,09 до $83,99 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $94,91 за баррель до $93,24 за баррель.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в октябре составила $91 за баррель., что на $3 меньше, чем в среднем в сентябре.

EIA ожидает, что в среднем стоимость Brent в четвертом квартале 2023 года будет находиться на уровне $90 за баррель.

Среди факторов, оказывающих давление на цену нефти, Минэнерго США отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

США нефть
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