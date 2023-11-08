Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале торгов среды

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (январская Brent стоит меньше $82 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3% во главе с бумагами нефтяных компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 3237,56 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1104,05 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1%.

Доллар подорожал на 12 копеек, до 92,38 рубля.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,8%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "НЛМК" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако учитывая падение цен на нефть, вполне возможен откат индекса к уровню 3200 пунктов. Фаворитами рынка выступают акции TCS Group, "Русала", "Распадской" и "НоваБев Групп", считает эксперт.

Из отдельных бумаг аналитик обратил внимание на расписки Ros Agro, спрос на которые увеличился на фоне планов правительства увеличить финансировании отрасли АПК и ожиданий выхода 13 ноября финансовой отчетности компании.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя до $59,9 млрд, по данным Trading Economics.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил Bloomberg, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил CNBC глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, добавил он.

Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности 10-летних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.

В среду на рынках Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после отката накануне до уровней июля. К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $81,75 за баррель (-4,2% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,04%, до $77,33 за баррель (-4,3% во вторник).

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих поддержку ценам, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.