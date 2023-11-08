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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло впервые за три месяца

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в октябре увеличилось впервые за три месяца, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1777 установок против 1760 в сентябре. При этом октябрьский уровень на 116 ниже показателя за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в октябре снизилось на 9 относительно предыдущего месяца и составило 623 (минимум с января 2022 года). Между тем в Канаде их число увеличилось на 4 - до 192. Таким образом, на долю Северной Америки приходилось 45,9% работающих в мире буровых против 46,6% в сентябре и 51,9% годом ранее.

Число установок в Европе за минувший месяц выросло на 7 (до 122), в Африке - на 6 (до 111), на Ближнем Востоке - на 10 (до 337). При этом в Латинской Америке показатель не изменился - 175 буровых, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - снизился на 1 (до 217).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes
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