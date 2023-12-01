Число нефтегазовых буровых в мире в ноябре выросло 2 месяц подряд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в ноябре выросло по итогам второго месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в ноябре месяце в мире работало 1794 установки против 1777 в октябре. При этом ноябрьский уровень на 96 ниже показателя за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в ноябре снизилось на 4 относительно предыдущего месяца и составило 619 (минимум с января 2022 года). Между тем в Канаде их число увеличилось на 5 - до 197 (максимум с февраля текущего года). Таким образом, на долю Северной Америки приходилось 45,5% работающих в мире буровых против 45,9% в октябре и 51,9% годом ранее.

Число установок в Европе за минувший месяц уменьшилось на 4 (до 118). При этом в Латинской Америке показатель не изменился и третий месяц подряд остается на отметке 175 буровых. Количество установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 1 (до 218), в Африке - на 9 (до 120, максимум с мая 2019 года), на Ближнем Востоке - на 10 (до 347, самый высокий уровень с мая 2020 года).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.