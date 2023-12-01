Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Число нефтегазовых буровых в мире в ноябре выросло 2 месяц подряд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в ноябре выросло по итогам второго месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в ноябре месяце в мире работало 1794 установки против 1777 в октябре. При этом ноябрьский уровень на 96 ниже показателя за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в ноябре снизилось на 4 относительно предыдущего месяца и составило 619 (минимум с января 2022 года). Между тем в Канаде их число увеличилось на 5 - до 197 (максимум с февраля текущего года). Таким образом, на долю Северной Америки приходилось 45,5% работающих в мире буровых против 45,9% в октябре и 51,9% годом ранее.

Число установок в Европе за минувший месяц уменьшилось на 4 (до 118). При этом в Латинской Америке показатель не изменился и третий месяц подряд остается на отметке 175 буровых. Количество установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 1 (до 218), в Африке - на 9 (до 120, максимум с мая 2019 года), на Ближнем Востоке - на 10 (до 347, самый высокий уровень с мая 2020 года).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть требований по иску к ЦБ из-за остановки торгов в 2022 году передали в Мосгорсуд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

Тинькофф банк разместил локальные облигации на $288,65 млн

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });