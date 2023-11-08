Денежная масса в РФ в октябре уменьшилась на 0,1%

Годовые темпы прироста снизились до 19,8%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2023 года уменьшилась на 0,1%, до 90,6 трлн рублей после роста в сентябре на 0,7%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 ноября снизились до 19,8% с 20,8% на 1 октября.

В январе-октябре 2023 года денежная масса увеличилась на 10,0% против роста на 10,1% за аналогичный период 2022 года.

ЦБ отмечает, что прирост денежного агрегата М2 в октябре главным образом был обеспечен увеличением средств на срочных депозитах населения, годовой темп прироста которых в октябре существенно возрос по сравнению с сентябрем и по оценкам составил 25,1%.

Вклад депозитов населения в годовой темп прироста рублевой денежной массы в октябре продолжил увеличиваться и составил 10,9 процентных пункта (п.п.), превысив вклад депозитов других финансовых и нефинансовых организаций (5,5 п.п.).

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в октябре уменьшилась на 0,3% после роста в сентябре на 0,2%. Годовой темп ее прироста на 1 ноября увеличился до 15,0% с 14,9% на 1 октября.

Годовые темпы прироста наиболее ликвидных компонентов денежной массы в октябре были ниже, чем в сентябре.

Объем наличных денег (М0) в октябре снизился на 0,9% после снижения на 0,1% в сентябре. Годовой темп прироста наличных денег на 1 ноября 2023 года снизился до 17,2% с 22,4% месяцем ранее.

В то же время объем денежного агрегата М1 в октябре уменьшился на 1,7% после снижения на 1,4% в сентябре, а его годовой темп прироста снизился до 16,6% с 20,8% в сентябре.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы [денежный агрегат М0] и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.