Минфин вновь подтвердил свое намерение не возобновлять размещение ОФЗ-н

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Планов выпускать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) у Минфина нет, этот инструмент никогда не был значимым источником заимствований, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов в ходе делового завтрака Московской биржи в рамках форума Finopolis.

"Регионы подхватили эту эстафету. Мы не планируем (возвращаться к выпуску ОФЗ-н - ИФ). Для нас это никогда не было каким-то значимым источником привлечения заемных средств. В масштабах общих программ заимствований их было меньше 1%", - сказал Мамонов, отвечая на вопрос, не планирует ли Минфин возвращаться к размещению ОФЗ-н.

Региональные облигации гораздо лучше ложатся на эту модель, чем федеральные, отметил он. "Мы запустили, могу, наверное, без ложной скромности сказать, это движение. Передали эстафету коллегам. И надеюсь, что, как минимум, не мешаем им это делать", - добавил глава департамента.

Минфин в марте 2022 года объявил о приостановке размещения ОФЗ-н из-за ухудшения условий осуществления заимствований. Позже, в декабре прошлого года, Минфин заявлял, что не планирует возобновлять размещение "народных" ОФЗ в связи с достижением целей, поставленных при запуске эмиссии этих облигаций - содействие повышению финансовой грамотности населения и привлечение граждан на финансовые рынки.

Минфин начал размещение первого дебютного выпуска ОФЗ-н N53001 26 апреля 2017 года. Выпуск объемом 30 млрд рублей размещался двумя траншами в течение четырех с половиной месяцев. Потом размещались второй и третий выпуски объемами по 15 млрд рублей. Для облигаций третьего выпуска проводились размещения двух дополнительных объемов по 5 млрд рублей. Следующие выпуски также имели объемы 15 млрд рублей.

Платформа "Финуслуги" Московской биржи запустила продажу облигаций для населения в 2021 году. Первым эмитентом стала Калининградская область. В текущем году выпуск "зеленых" облигаций для населения на платформе разместила Москва.

Первой среди компаний размещение народных облигаций на "Финуслугах" начала МТС в сентябре.

Управляющий директор "Финуслуг" Игорь Алутин в сентябре говорил, что более пяти эмитентов - это регионы и крупные компании - рассматривают выпуск облигаций для населения в ближайшее время.

Мосбиржа запустила платформу "Финуслуги" в октябре 2020 года. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать электронные полисы ОСАГО и народные облигации.