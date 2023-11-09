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Volkswagen приостановила выпуск ряда электромобилей из-за нехватки моторов

Volkswagen приостановила выпуск ряда электромобилей из-за нехватки моторов
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen в четверг приостановила выпуск четырех моделей электромобилей в связи с нехваткой двигателей, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

В частности, автоконцерн временно прекратил производство Audi Q4 E-tron, Audi Q4 Sportback E-tron, Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.5, сославшись на ограниченные объемы выпуска электромоторов на своем заводе в Касселе.

Производство указанных электромобилей приостановлено на три недели.

Volkswagen
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