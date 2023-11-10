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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Глава ФРС заявил о готовности снова поднять ставки, если это станет необходимым

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, сказал он на мероприятии Международного валютного фонда в четверг.

"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - отметил глава ФРС. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".

Из-за существенного роста ВВП в третьем квартале Федрезерв видит риск того, что более сильный, чем ожидалось, экономический рост может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией. Пауэлл сказал, что он и его коллеги ожидают замедления экономического роста в ближайшие кварталы, но в этом еще предстоит удостовериться, сообщает MarketWatch.

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости "без колебаний" вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил он.

Трейдеры видят лишь небольшую вероятность повышения процентных ставок на следующем заседании ФРС 12-13 декабря, по данным CME Fed Watch.

Джером Пауэлл США ФРС
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