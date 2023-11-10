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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли за 10 месяцев на 13,8%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе-октябре 2023 г. на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 6 млн 114,4 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, сообщила компания.

В том числе во внутрироссийском сообщении было отправлено 2 млн 473,5 тыс. TEU (+17,4% к январю-октябрю 2022 г.).

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Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,8%, до 4 млн 492,5 тыс. TEU. В них перевезено 62,8 млн тонн грузов (+14,8% к уровню января-октября 2022 г.), в том числе: химикатов и соды - 666,2 тыс. TEU (+4%); лесных грузов - 498,9 тыс. (+1,6%); автомобилей и комплектующих - 394,7 тыс. (рост в 2,2 раза); промышленных товаров - 353,8 тыс. (-0,5%); метизов - 351,7 тыс. (+12%); машин, станков, двигателей - 348,6 тыс. (+21,4%); бумаги - 304,4 тыс. (-1,4%); химических и минеральных удобрений - 194,9 тыс. (рост в 2,1 раза); черных металлов - 228,2 тыс. (+18,6%); строительных грузов - 188,8 тыс. (+24,7%); остальных и сборных грузов - 154,9 тыс. (+1,4%); цветных металлов - 111,4 тыс. (+0,7%); зерна - 88,8 тыс. (рост в 2,8 раза); нефти и нефтепродуктов - 75,7 тыс. (+14,8%); рыбы - 30,3 тыс. (-2,4%); цветной руды и серного сырья - 25,9 тыс. (-15,8%); мяса и масла животных - 23,1 тыс. (+1,6%); продуктов перемола - 20,4 тыс. (рост в 2,1 раза); картофеля, овощей, фруктов - 12,7 тыс. (рост в 1,3 раза); остальных продовольственных товаров - 260,4 тыс. (+26,5%).

В октябре во всех видах сообщения перевезено 670,2 тыс. TEU, что на 19,7% больше, чем за тот же месяц 2022 года, сообщили РЖД.

РЖД
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