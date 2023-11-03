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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

РЖД с 1 ноября проиндексировали зарплаты сотрудникам на 2,12%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" решило с 1 ноября провести внеочередную индексацию зарплат сотрудников на 2,12%, сообщила компания.

Это третья индексация зарплаты с начала года. Совокупный размер трех индексаций в 2023 г. составит 7,5%. Ранее индексация проводилась с 1 марта и с 1 октября.

Кроме того, РЖД утвердили решение по надбавке для работников Дальневосточной железной дороги.

"Для тех, кто трудится в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, с 1 октября текущего года "северная" надбавка к заработной плате в максимальном размере будет выплачиваться с первого дня работы, без учета стажа", - сообщил глава РЖД Олег Белозеров на общесетевом селекторном совещании, его слова приводит пресс-служба.

При этом сохраняются гарантийные выплаты, установленные государством для привлечения работников на Дальний Восток.

В 2022 году РЖД трижды индексировали зарплату сотрудникам, в том числе один раз - внепланово.

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