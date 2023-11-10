Индекс потребдоверия в США в ноябре упал до минимума за 6 месяцев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 63,7 пункта.

В ноябре прошлого года значение индикатора находилось на отметке 56,7 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце упал до 65,7 пункта с 70,6 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 56,9 пункта с 59,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4% с 4,2% в октябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года - с октябрьских 3%.

Окончательное значение ноябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 22 ноября.